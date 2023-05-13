Kayseri'de 7 yıl önce şehit askerler için 40 gün nöbet tutan vatandaş Kurtoğlu vefat etti
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Kayseri'de, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 15 askerin şehit olduğu otobüs durağında 40 gün saygı nöbeti tutan vatandaş Fevzi Kurtoğlu hayatını kaybetti.
Kayseri'de, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 15 askerin şehit olduğu otobüs durağında 40 gün saygı nöbeti tutan vatandaş Fevzi Kurtoğlu hayatını kaybetti.
Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik patlayıcı yüklü araçla hain saldırının gerçekleştirildiği gün otobüs durağında başlattığı 40 günlük nöbeti tugay nizamiyesinde sonlandırmasıyla gündeme gelen 69 yaşındaki Kurtoğlu, KOAH rahatsızlığı nedeniyle 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kurtoğlu'nun cenazesi Hulusi Akar Camii'nden kaldırıldı.
Öğlen vakti kılınan cenaze namazına Kurtoğlu'nun ailesi, yakınları, MHP Kayseri milletvekili adayı Adnan İncetoprak ile vatandaşlar katıldı.
Kurtoğlu'nun naaşı, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.