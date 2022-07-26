Kayseri'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan kadın firari hükümlü D.D'yi yakaladı.

Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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