Kayseri'de 7'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı - Haberler

Kayseri'de 7'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı
AA - Ramazan Kaya - Güncel
Kayseri'de 7'si firari hükümlü, 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de 7'si firari hükümlü, 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 3 ay 22 gün ile 13 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, O.U, H.D, A.K, İ.S, A.Y. ve O.Ç. ile farklı suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlardan 11'i serbest bırakıldı, 7 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Ramazan Kaya - Güncel