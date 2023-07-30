Kayseri'de 7. kattan düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Melikgazi ilçesinde bulunan bir rezidansın son katında yaşayan 20 yaşındaki kadın, odanın camı açıkken dengesini kaybederek giriş kattaki iş yerinin demir mazgalına düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'de 7. kattan düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki 7 katlı rezidansın son katında yaşayan A.D.Ç. (20), odanın camı açıkken dengesini kaybederek giriş kattaki iş yerinin demir mazgalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel