Kayseri'de 7 Katlı Apartmanın Son Katındaki Pencereden Düşen Genç Kadın Şarkıcı Çıktı

Kayseri'de 7 katlı bir apartmanın son katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Genç kadının İzmir'den Kayseri'ye çalışmak için geldiği belirtildi.

KAYSERİ'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşüp hayatını kaybeden Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın (20), şarkıcı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalışkan'ın şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Genç kadının çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi.

Çalışkan'ın ayrıca sosyal medya hesabından seslendirdiği şarkıları paylaştığı görüldü.