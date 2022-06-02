7 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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7 firari hükümlü yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yağma, fuhuş ile adam yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Argıncık, Battalgazi, Esentepe, Anbar, Osmangazi, Kocatepe, Ziya Gökalp ve Yavuzlar mahallelerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, 12 yıl 6 ay hapis cezası olan L.B, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan Y.A, 4 yıl 4 ay hapse mahkum edilen G.D, 4 yıl 2 ay hapis cezası olan D.Ö, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A. ve 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan A.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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