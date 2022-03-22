KAYSERİ'DE 7 ADRESTEN 40 BİN TL DEĞERİNDE EV EŞYASI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Haberler

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KAYSERİ'DE 7 ADRESTEN 40 BİN TL DEĞERİNDE EV EŞYASI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı. A.S.'nin farklı adreslerde gerçekleştirdiği hırsızlıklar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.S.?nin (27) girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi. Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi. Öte yandan A.S.?nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S'nin hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü.

KAYSERİ'DE 7 ADRESTEN 40 BİN TL DEĞERİNDE EV EŞYASI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KAYSERİ'DE 7 ADRESTEN 40 BİN TL DEĞERİNDE EV EŞYASI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KAYSERİ'DE 7 ADRESTEN 40 BİN TL DEĞERİNDE EV EŞYASI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Polis, Güncel, Haberler

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