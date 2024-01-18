Kayseri'de 65 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Talas ilçesinde 65 yaşındaki O.N.A, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yakınları durumu polise bildirdi ve polis ekipleri O.N.A'yı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri ise O.N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'de 65 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kanun Caddesi'ndeki 9 katlı bir binanın son katında yaşayan O.N.A'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İtfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte eve giren polis ekipleri O.N.A'yı yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri O.N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.