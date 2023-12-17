Kayseri'de 62 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 62 yaşındaki F.K, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan F.K'nin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, F.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde F.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kayseri'de 62 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Dicle Caddesi'nde bir apartmanda yaşan F.K'den (62) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, F.K'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri F.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.