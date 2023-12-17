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Kayseri'de 62 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

17 Aralık 2023 15:02 Güncelleme: 15:04 Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 62 yaşındaki F.K, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan F.K'nin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, F.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde F.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.