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Kayseri'de 61 Bin 500 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İ.Ç'nin kullandığı araçta yapılan aramada 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. İ.Ç. ve araçtaki A.G. gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç. ve araçtaki A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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