Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de 6'sı firari hükümlü, 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de 6'sı firari hükümlü, 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 4 yıl 2 ay ile 10 yıl 5 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, E.B, M.A, C.D, R.Ö. ve A.S. ile farklı suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlardan 12'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6 hükümlü ise cezaevine teslim edildi.
AA / Ramazan Kaya - Güncel