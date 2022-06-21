Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 10 hırsızlık olayının zanlısı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kayseri'de 10 hırsızlık olayının zanlısı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 6 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 5'i salıverildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler müştekilere teslim edildi. AA / Murat Asil - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.