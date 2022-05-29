Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.
Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Aramalarda hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik ev eşyası, otomobil teybi, alüminyum hurda malzeme ve bozuk para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Esma Küçükşahin - Güncel