Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Aramalarda hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik ev eşyası, otomobil teybi, alüminyum hurda malzeme ve bozuk para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Kayseri Güncel Haberler

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