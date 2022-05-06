Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de iş yerlerinin depolarından ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinin depolarından ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyeri ve evlerde meydana gelen 8 faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.K, F.Ü, S.Y, E.D, Y.Y ve S.E, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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