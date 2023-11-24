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Kayseri'de 6 günde aranan 154 şahsı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 52'si 'hırsızlık' suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 154 şahıs yakalandı.