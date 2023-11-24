Kayseri'de 6 günde aranan 154 şahsı yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 52'si 'hırsızlık' suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 154 şahıs yakalandı.
Kayseri'de 6 günde aranan 154 şahsı yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Kasım arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda düzenledi. Operasyonlarda, 52'si "hırsızlık" suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 154 şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 53'ü cezaevine teslim edildi.