Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalamasına yönelik çalışma yaptı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalamasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, haklarında 1 yıl 8 ay ila 10 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, N.Y, M.B, H.E.K, K.T. ve B.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.