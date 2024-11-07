Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 6 Bin Çocuğa Tekvando Eğitimi Veriliyor

Kayseri'de 6 Bin Çocuğa Tekvando Eğitimi Veriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' sayesinde 6 bin çocuk tekvando ile tanıştırıldı. Son 10 yılda elde edilen 800 madalya ile projenin başarısı öne çıkıyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 6 bin civarında çocuk tekvando ile tanıştırılırken, sporcular son 10 yılda katıldıkları turnuvalarda yaklaşık 800 madalya kazandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, fiziksel ve ruhsal gelişimin en iyi şekilde tamamlanması, sosyoekonomik imkansızlıklar yüzünden spordan uzak kalan veya sporla tanışma fırsatı bulamayanların yönlendirilmesi amacıyla 6-18 yaş arası çocuklara tekvando eğitimi veriliyor.

Eğitimler, Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü bünyesinde verilmeye devam ederken, projenin başlatıldığı günden beri son 10 yılda tekvandoyla tanışan yaklaşık 6 bin sporcunun 5 bin 500'ü lisans aldı.

Polis memuru ve başantrenör Mehmet Ali Dağlı, AA muhabirine, çocuklara 14 spor salonunda 4 antrenörle tekvando eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin ücretsiz verildiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimizi Emniyet ERVA Spor Kulübü olarak tekvando branşında devam ettiriyoruz. 2014 yılından bu zamana kadar yaklaşık 6 bin sporcumuz oldu. Şimdiye kadar yaklaşık 800 madalyamız var. Bunlar çok ciddi rakamlar. Çoğu sosyal veya sportif projede bu rakam yakalanamıyor. Bu çok ciddi, önemli bir başarı. Bunlar minikler, yıldızlar, gençler, büyükler gibi kategorilerde. Bu madalyaların 10'u; Turkish Open, Balkan şampiyonaları, Başkanlık Kupası ve Avrupa Oyunları gibi uluslararası madalyalar. Bir sporcumuz da bu yıl Avrupa Şampiyonası'na katılacak."

"Ailelerden pozitif dönüşler alıyoruz"

Dağlı, çocukların spor sayesinde her alanda başarılı olabileceğini anlatarak, "Buraya devam eden çocukların dersleri olumlu etkileniyor. Ailelerden pozitif dönüşler alıyoruz. 'Antrenmana başladıktan sonra öz güveni yerine geldi, fazla kilolarını attı, utangaçlığı gitti, sosyalleşmeye başladı, kendini daha iyi ifade edebiliyor, dersleri daha iyi' gibi güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlı, çocukları bu spor sayesinde dışarıdaki kötü alışkanlıklardan ve tehlikelerden uzak tuttuklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Kübra Alptekin, proje sayesinde 4 yıldır tekvando sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Severek ve isteyerek antrenmanlara geldiğini belirten Alptekin, "Kayseri'de il ve bölgesel olarak birinciliklerim var. Polisler hem dışarıda bizim için çalışıyor hem de burada bize antrenör olarak ders veriyor. Hayatımıza renk katıyor, bizi burada çalıştırıyorlar. Hedefim uluslararası şampiyonluklar. Kayseri Emniyet Müdürlüğüne de böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Şengül Ravza Yıldız ise "4 madalya kazandım. Bunların 3'ü bölgesel birincilik, 1'i üçüncülük. Çok çalışıyorum. İnşallah Türkiye şampiyonluğu, daha sonra uluslararası şampiyonluklar hedefliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.