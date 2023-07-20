Kayseri'de 6 bin 982 araç sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin 333'ü yük ve yolcu taşıyan, bin 649'u da hız ihlali yapan olmak üzere 6 bin 982 araç sorgulandı. Ayrıca, kural ihlali yapan 3 bin 17 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 387 araç sürücüsü de bilgilendirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5 bin 333'ü yük ve yolcu taşıyan, bin 649'u da hız ihlali yapan olmak üzere 6 bin 982 aracı sorguladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek hedefiyle 10-20 Temmuz tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; yük ve yolcu taşıyan 5 bin 333 araç ile hız ihlali yapan bin 649 araç denetlendi.

Ayrıca, kural ihlali yapan 3 bin 17 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 387 araç sürücüsü de bilgilendirildi - KAYSERİ