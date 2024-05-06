Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç birbirine girdi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri trafik Acil Durum Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title