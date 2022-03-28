Kayseri'de 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri 75. Yıl Halk Kütüphanesi'nde 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla yapılacak etkinliklerin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphanenin konferans salonundaki açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Kütüphane Müdürü Aslıhan Uygun, yıl içinde kütüphanede yapılan etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Etkin Kütüphane" uygulamasını anlatan Uygun, "Etkin kütüphane olarak sanat, eğitim, bilim ve kültür gibi alanlarda düzenlenen etkinliklerle farklı disiplinlerde bulunan her türlü bilginin paylaşımı kütüphanelerde yapılmaktadır. Kütüphanelerde bu amaçla yapılan etkinlikler kullanıcı bağımızı güçlendirmekte, okuma kültürümüzün de artmasına yardımcı olmakta." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da kentte hem bakanlığa hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda kütüphane bulunduğunu dile getirdi.

Kütüphanelerin kitap ödünç alıp vermenin ötesinde mekanlar olduğunu ifade eden Dursun, kütüphanelerde, seminer, atölye gibi etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

Kayseri'nin hem kitap ödünç almada hem de okuyucu istatistiklerinde iyi durumda olduğunu vurgulayan Dursun, yeni kütüphanelerin oluşturulması için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Müzik dinletisinin ardından kütüphanedeki etkinliklere en çok katılan okul öncesi çocuklara hediyeler verildi.

Ayrıca yıl içinde en çok kitap ödünç alan Fahri Oğuz Alakuş ile Beril Orçan'a da hediye takdim edildi.

Hafta boyunca etkinlikler sürecek.