Kayseri'de 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 56 yaşındaki kişi, yaklaşık 1 haftadır yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde eşi ve çocukları bayram tatiline gittiği için evinde yalnız kalan Orhan Dursun'dan (56) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Dursun'u yerde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen sağlık personeli, Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Dursun'un cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.