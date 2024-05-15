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Kayseri'de 54 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari kadın hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü N.G'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin kent merkezinde bulunan bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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