Kayseri'de 500 polisle uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı

KAYSERİ'de 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli, gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 500 polisin katılımı ile 55 adrese operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 25 kilo 605 gram metamfetamin, 738,08 gram eroin, 1 kilo 341 gram sentetik kannabinoid, 116 kilo 763 gram kubar esrar, 1 kilo 109 gram toz esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 11 bin 560 adet sentetik hap, 1943 adet captagon, 32 adet hassas terazi, 249 adet ecstasy hap, 28 adet tabanca, 48 adet mermi, 1 adet tüfek, 14 adet kartuş, 3 adet telefon, 3 adet alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 TL ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.