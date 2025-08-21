Kayseri'de 500 Gönüllü ile Afet Haberleşme Tatbikatı

Kayseri'de AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta 500 gönüllü, olası afet durumlarında etkin haberleşme için telsiz bağlantıları kurdu. Vali Gökmen Çiçek, tatbikatın amacının tüm ekiplerle sağlıklı iletişimi sağlamak olduğunu belirtti.

Afad koordinesinde, olası afet durumlarında ekiplerin saha koordinasyonunu en üst seviyeye çıkartmak için telsiz haberleşme eğitimi yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve akreditasyon sürecini tamamlayan AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğüne bağlı 500 gönüllünün katıldığı tatbikatta şehrin farklı noktalarından telsiz bağlantısı kuruldu.

Tatbikatta, Vali Gökmen Çiçek tarafından telsiz anonsuyla tüm ekiplere görev yerlerine gitmeleri talimatı verildi ve durum raporu istendi.

Vali Çiçek, "Tatbikatın amacı, olağanüstü durumlarda tüm ekiplerle sağlıklı haberleşmeyi doğru davranışa dönüştürmektir. Öncesinde ilimizde 2 afet rölesi aktif hale getirilmiş, ayrıca istenilen alanda istenilen zamanda kullanılmak üzere çanta tipi 1 adet seyyar telsiz rölesi hazırlanmış ve bu tatbikatta kullanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
