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Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kayseri'de evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de, henüz bilinmeyen nedenle evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı binada meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan Murat K. henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Anne G.K.'nın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Murat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat K.'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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