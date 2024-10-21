Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Evinde Fenalaşarak Hayatını Kaybetti
Melikgazi ilçesinde evinde aniden fenalaşan 5 yaşındaki M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay, Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan M.K. bir anda fenalaştı.
Anne G.K'nin haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından M.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.