Kayseri'de 5. Uluslararası Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Eylül'de Kayseri'de 'Soğanlı Vadisi' temasıyla gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Yarı Maratonu kapsamında halk koşusu yapılacak. Katılmak isteyenler kayıt için resmi web sitesini ziyaret edebilir.

Kayseri'de düzenlenecek 5. Uluslararası Yarı Maratonu kapsamında halk koşusu yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 21 Eylül'de "Soğanlı Vadisi" temasıyla yapılacak maraton kapsamında halk koşusu gerçekleştirilecek.

Koşuya katılmak isteyenler, http://kayseriyarimaratonu.com adresinden kayıt yapabilecek.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum

Özel'in gündemi sarsan iddiasına Bakan Tunç'tan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında

CHP'den istifa edip soluğu AK Parti sıralarında aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.