Kayseri'de 5. Uluslararası Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Düzenlenecek
21 Eylül'de Kayseri'de 'Soğanlı Vadisi' temasıyla gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Yarı Maratonu kapsamında halk koşusu yapılacak. Katılmak isteyenler kayıt için resmi web sitesini ziyaret edebilir.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 21 Eylül'de "Soğanlı Vadisi" temasıyla yapılacak maraton kapsamında halk koşusu gerçekleştirilecek.
Koşuya katılmak isteyenler, http://kayseriyarimaratonu.com adresinden kayıt yapabilecek.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel