Kayseri'de 5. Uluslararası Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Düzenlenecek

Kayseri'de düzenlenecek 5. Uluslararası Yarı Maratonu kapsamında halk koşusu yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 21 Eylül'de "Soğanlı Vadisi" temasıyla yapılacak maraton kapsamında halk koşusu gerçekleştirilecek.

Koşuya katılmak isteyenler, http://kayseriyarimaratonu.com adresinden kayıt yapabilecek.