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Kayseri'de 5 saatlik rehine krizi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de 5 saatlik rehine krizi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'hırsızlık' suçundan aranan şahıs, polis ekiplerini görünce elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'hırsızlık' suçundan aranan şahıs, polis ekiplerini görünce elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı.

5 saat süren rehine krizinde şüpheli şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir okulda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.E.S. olduğunu belirledi. Şahsın ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında olduğunu belirleyen ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı. Operasyonda kapıda polis ekiplerini gören şahıs, teslim olmamak için elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu teslim olmayan şahsı etkisiz hale getirmek için olay yerine özel hareket polisleri de sevk edildi. Bu sırada çelik yelek giyen polis ekipleri de, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Y.E.S., yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis otosuna bindirilen Y.E.S., emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç - Turan Bulut - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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