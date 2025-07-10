Kayseri'de 5 Metruk Yapı Yıkıldı

Kayseri'de 5 Metruk Yapı Yıkıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, belediye ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği için 5 metruk yapı yıkıldı. Son 6 yılda toplamda 2,476 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 metruk yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Tacettinveli Mahallesi'nde vatandaşların güvenliği için tehlike oluşturabilecek 5 metruk yapının yıkımı gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, ilçede 6 yılda toplam 2 bin 476 metruk yapımının yıkımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'yi güzelleştiren çalışmalara her gün yenilerini eklediklerini bildirdi.

Ekip arkadaşlarına teşekkür ededen Palancıoğlu, "Tam 6 senedir yasal süreci burada yürütüyoruz. Şehrimiz gün geçtikçe güzelleşiyor. Göreve geldiğim 2019 yılından bugüne kadar tam 2 bin 476 tane metruk yapı, gecekondu ve ömrünü tüketmiş yapı ekip arkadaşlarımız tarafından tespit edildi ve yıkıldı. Her gün en az bir metruk yapı yıkmış durumdayız. Çevremiz güzelleşiyor, inşallah daha da güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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