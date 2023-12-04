Kayseri'de 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kayseri'de narkotik polislerince düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 polis hafif yaralandı.
Kayseri'de narkotik polislerince düzenlenen operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan operasyon sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 polisin hafif yaralandığı öğrenildi.