Kayseri'de 5 kilo 750 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adliyede

Bavul içerisinde 5 kilo 750 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adliyede

KAYSERİ Kayseri'de bavul içerisinde kente 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde getiren 3 şüpheli; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu kentte piyasaya sürmeye çalışan T.A., İ.Ş. ve Ö.G. isimli şahıslar, 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.G.'nin ayrıca 5 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.