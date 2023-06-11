Kayseri'de 5 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Kayseri'de 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.A. İ.Ş. ve Ö.G'nin şehir dışından Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda bir otomobile düzenlenen operasyonda 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel