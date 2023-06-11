Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kayseri'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda bir otomobile düzenlenen operasyonda 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. İ.Ş. ve Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.