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Kayseri'de 5 Kilo 30 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.