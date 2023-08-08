Kayseri'de 5. kattan düşen genç ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartmanda, 5. kattan düşen genç ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.