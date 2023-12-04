Kayseri'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

KAYSERİ'de, 5 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 2'nci katında ki oturma odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Binada maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)