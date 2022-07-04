Kayseri'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 23 hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de 23 hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 23 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 5 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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