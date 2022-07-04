Kayseri'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 23 hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 23 hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 23 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 5 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel