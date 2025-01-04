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Kayseri'de 5 Gün Süren Kayıp Arama Sonuçlandı: Parkta Ölü Bulundu

Kayseri'de 5 Gün Süren Kayıp Arama Sonuçlandı: Parkta Ölü Bulundu
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Kayseri Melikgazi ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Soner Şener, Beştepeler Mesire Alanı'nda ölü bulundu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Şener'in cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan Soner Şener'in (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Şener'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şener'in ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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