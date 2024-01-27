Kayseri'de 5 firari hükümlü ve 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 9 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile aranan 4 şüpheli yakalandı.

Hükümlü ve zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.