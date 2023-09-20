Kayseri'de 5 Bin Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi, 9 Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda; 157 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 bin 178 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ