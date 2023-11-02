Kayseri'de 5 ayrı camiden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri'de meydana gelen 5 camiden hırsızlık olaylarıyla ilgili şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Kayseri'de 5 ayrı camiden hırsızlık yapan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kentte meydana gelen 5 camiden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın N.B. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, N.B.'nin hırsızlık yapmak için girdiği camilerde dikkat çekmemek için cemaat gibi davrandığı, cemaatin camiden ayılmasının ardından hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.