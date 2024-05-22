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Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

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Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 araç çarpıştı ve 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeni, kamyonetten düşen malzemelere çarpmamak için araçların manevra yapması olarak belirlendi.

Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda 38 S 0512 plakalı servis aracı, 38 P 0325 ve 38 P 0467 plakalı işçi servisleri, 46 AIK 590 ile 38 UN 811 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın, 38 ABN 144 plakalı kamyonetten düşen malzemelere çarpmamak için araçların manevra yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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