Kayseri'de 479 Polis Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı
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Kayseri kent merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 479 polis tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 bin 521 kişi ve 603 araç sorgulandı, 90 araca ve sürücüsüne para cezası uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.
Kayseri kent merkezinde 479 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerden 479 polis, trafikte, park, bahçe, kafe gibi mekanlarda asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Sabit ve hareketli denetimlerde 3 bin 521 kişi 603 araç sorgulandı. Denetimler neticesinde, 90 araca ve sürücüsüne para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel