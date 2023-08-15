Kayseri'de 479 Polis Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

Kayseri kent merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 479 polis tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 bin 521 kişi ve 603 araç sorgulandı, 90 araca ve sürücüsüne para cezası uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.