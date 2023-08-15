Kayseri'de 479 polis ile asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça ve suçluya geçit vermemek için 2 gün boyunca 55 noktada ve bölgede 479 polis memurunun katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Araç ve şahısların kontrol edildiği uygulamalarda şüpheli kişilere işlem yapıldı. Uygulamaların vatandaşların huzuru için devam edeceği bildirildi.

Kayseri'de 479 polis ile kentte asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça ve suçluya geçit vermemek için uygulamalarını sürdürüyor. 2 gün içerisinde kentte 55 nokta ve bölgede 479 personelin katılımı ile uygulama yapıldı. Araç ve şahıslar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara da işlem yapıldı. Vatandaşların huzuru için uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ