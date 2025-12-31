Haberler

Kayseri'de 2025'te "gasp" ve "yağma" suçlarından 44 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 'gasp' ve 'yağma' suçlarından gözaltına alınan 44 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 16 tabanca, 14 tüfek ve 172 bin 500 lira ele geçirildi.

Kayseri'de bu yıl içerisinde "gasp" ve "yağma" suçlarından yakalanan 44 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, "gasp" ve ve "yağma" suçlarını işledikleri gerekçesişle gözaltına alınan 44 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda, 16 tabanca, 14 tüfek ve 172 bin 500 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Süper Lig'de hoca değişim rekoru kırıldı

Süper Lig o konuda dünyanın en iyisi