Kayseri'de 2025'te "gasp" ve "yağma" suçlarından 44 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de bu yıl içerisinde "gasp" ve "yağma" suçlarından yakalanan 44 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, "gasp" ve ve "yağma" suçlarını işledikleri gerekçesişle gözaltına alınan 44 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda, 16 tabanca, 14 tüfek ve 172 bin 500 lira ele geçirildi.