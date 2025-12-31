Kayseri'de 2025'te "gasp" ve "yağma" suçlarından 44 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 'gasp' ve 'yağma' suçlarından gözaltına alınan 44 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 16 tabanca, 14 tüfek ve 172 bin 500 lira ele geçirildi.
Kayseri'de bu yıl içerisinde "gasp" ve "yağma" suçlarından yakalanan 44 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, "gasp" ve ve "yağma" suçlarını işledikleri gerekçesişle gözaltına alınan 44 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonlarda, 16 tabanca, 14 tüfek ve 172 bin 500 lira ele geçirildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel