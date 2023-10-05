Kayseri'de 44 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde son bir ayda yapılan çalışmalarda 44 faili meçhul olay aydınlatıldı. Çalışmalarda 218 aranan şahıs yakalanırken, 94 kişiye kabahatler kanuna muhalefet etmekten işlem yapıldı. Ayrıca, 6 tabanca, 6 av tüfeği, 8 kurusıkı, 4 bıçak, 36 adet fişek ve 102,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde son bir ayda yapılan çalışmalarda 44 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 135 bin 9 şahıs ve 66 bin 442 araç kaydı soruldu. Çalışmalarda; 218 aranan şahıs yakalanırken 44 faili meçhul olay da aydınlatıldı. Ayrıca 94 şahsa da kabahatler kanuna muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Öte yandan çalışmalarda; 6 tabanca, 6 av tüfeği, 8 kurusıkı, 4 bıçak, 36 adet fişek, 102,87 gram uyuşturucu maddeelegeçirildi. - KAYSERİ