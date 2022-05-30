Kayseri'de 4'ü firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı - Haberler

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl 4 ay ile 8 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 18 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.