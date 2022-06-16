Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 4 hırsızlık olayının 4 zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kayseri'de 4 hırsızlık olayının 4 zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı, 2 bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Ramazan Kaya - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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