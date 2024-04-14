Kayseri'de 4 firari yakalandı
Kayseri'de, aralarında 3 ayrı suçtan aranan zanlının da bulunduğu 4 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 10 yıl ile 19 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile 3 ayrı suçtan aranan bir zanlı yakalandı.
Hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.