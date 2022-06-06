Dört firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Dört firari hükümlü yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Kayseri'de polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş, 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan G.S, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.İ. ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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